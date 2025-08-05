"Зроблено в Україні": уряд розширив програму компенсації, кого торкнеться
На вчорашньому засіданні Кабінету міністрів було ухвалене рішення для підтримки та розвитку українських виробників у межах програми "Зроблено в Україні".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.
Відтепер перелік вітчизняної техніки та обладнання, за які можна отримати 15% компенсації вартості, розширено. До нього додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати та компоненти для дронів.
Крім того, 15% компенсації зможуть отримувати і комунальні підприємства, якщо купуватимуть українську техніку за кошти, зароблені від власної господарської діяльності.
За словами Свириденко, це рішення створить додатковий попит на вітчизняну продукцію та зробить її придбання більш вигідним для замовників.
Що відомо про програму "Зроблено в Україні"
"Зроблено в Україні" - це державна політика та комплекс заходів, спрямованих на підтримку вітчизняних виробників, стимулювання попиту на українські товари та розвиток внутрішнього ринку.
Програму активно впроваджує уряд України з 2023 року. Її головна мета - зменшити залежність від імпорту, збільшити обсяги виробництва в країні та створити нові робочі місця.
Одним з основних інструментів програми є компенсація 15% вартості української техніки та обладнання. У перелік продукції, що підпадає під відшкодування, входять агротехніка, промислове устаткування, логістичні системи, бурові установки, котли, верстати та компоненти для дронів.
Скористатися програмою можуть як приватні компанії, так і комунальні підприємства, якщо вони купують техніку за кошти, зароблені від власної господарської діяльності.
У січні 2025 року перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширили втричі. Зокрема, до програми компенсації було додано продукцію п'ятьох нових компаній.
Впродовж 2024 року учасниками програми стали 23 банки, а з 16 січня до цього переліку доєднався й "ПриватБанк".