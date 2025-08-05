"Сделано в Украине": правительство расширило программу компенсации, кого коснется

На вчерашнем заседании Кабинета министров было принято решение для поддержки и развития украинских производителей в рамках программы "Сделано в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Отныне перечень отечественной техники и оборудования, за которые можно получить 15% компенсации стоимости, расширен. В него добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки и компоненты для дронов. Кроме того, 15% компенсации смогут получать и коммунальные предприятия, если будут покупать украинскую технику за средства, заработанные от собственной хозяйственной деятельности. По словам Свириденко, это решение создаст дополнительный спрос на отечественную продукцию и сделает ее приобретение более выгодным для заказчиков.