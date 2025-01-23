"Зроблено в Україні". Перелік техніки й обладнання з компенсацією збільшився втричі

Перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширили втричі. Йдеться про програму "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.

"Зроблено в Україні": якої техніки й обладнання стало більше

У міністерстві розповіли, що розширили перелік вітчизняної техніки й обладнання, покупці якої можуть отримати 15% компенсації від її вартості (без ПДВ).

Наголошується, що тепер у переліку 447 найменувань від 19 виробників.

Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа уточнив, що значна частина з понад 300 нових найменувань - це енергетичне обладнання:

трансформатори різної потужності;

сонячні електростанції;

електророзподільне обладнання.

"В умовах постійних атак ворога його наявність в достатній кількості є надзвичайно важливою для стабільної роботи нашої енергосистеми та швидкого відновлення пошкоджених об'єктів", - зауважив він.

За словами посадовця, повернення державою 15% вартості:

робить цю промислову продукцію більш доступною для покупців;

гарантує стабільно високий попит виробникам.

Зазначається, що крім енергетичного обладнання, у переліку з'явились також нові моделі:

пасажирських ліфтів;

міських автобусів.

У Мінекономіки повідомили, що в цілому до програми компенсації було додано продукцію п'ятьох нових компаній:

ТОВ "Запорізький Автомобілебудівний завод";

ТОВ "Завод ЕлектронМаш";

ТОВ "Укрелектроапарат";

ТОВ "ТЕР САН ЕНЕРДЖІ";

ТОВ "ІНТЕЛДІМ".

Щоб отримати компенсацію 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство повинне:

обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки;

придбати необхідне обладнання;

подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Уточнюється, що впродовж 2024 року учасниками програми стали 23 банки, а з 16 січня до цього переліку доєднався й "ПриватБанк".

Насамкінець у міністерстві зазначили, що перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо часткової компенсації вартості техніки й обладнання вітчизняного виробництва в межах державної політики "Зроблено в Україні".