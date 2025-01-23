"Зроблено в Україні". Перелік техніки й обладнання з компенсацією збільшився втричі
Перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширили втричі. Йдеться про програму "Зроблено в Україні".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.
"Зроблено в Україні": якої техніки й обладнання стало більше
У міністерстві розповіли, що розширили перелік вітчизняної техніки й обладнання, покупці якої можуть отримати 15% компенсації від її вартості (без ПДВ).
Наголошується, що тепер у переліку 447 найменувань від 19 виробників.
Заступник міністра економіки України Андрій Телюпа уточнив, що значна частина з понад 300 нових найменувань - це енергетичне обладнання:
- трансформатори різної потужності;
- сонячні електростанції;
- електророзподільне обладнання.
"В умовах постійних атак ворога його наявність в достатній кількості є надзвичайно важливою для стабільної роботи нашої енергосистеми та швидкого відновлення пошкоджених об'єктів", - зауважив він.
За словами посадовця, повернення державою 15% вартості:
- робить цю промислову продукцію більш доступною для покупців;
- гарантує стабільно високий попит виробникам.
Зазначається, що крім енергетичного обладнання, у переліку з'явились також нові моделі:
- пасажирських ліфтів;
- міських автобусів.
У Мінекономіки повідомили, що в цілому до програми компенсації було додано продукцію п'ятьох нових компаній:
- ТОВ "Запорізький Автомобілебудівний завод";
- ТОВ "Завод ЕлектронМаш";
- ТОВ "Укрелектроапарат";
- ТОВ "ТЕР САН ЕНЕРДЖІ";
- ТОВ "ІНТЕЛДІМ".
Щоб отримати компенсацію 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство повинне:
- обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки;
- придбати необхідне обладнання;
- подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
Уточнюється, що впродовж 2024 року учасниками програми стали 23 банки, а з 16 січня до цього переліку доєднався й "ПриватБанк".
Насамкінець у міністерстві зазначили, що перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо часткової компенсації вартості техніки й обладнання вітчизняного виробництва в межах державної політики "Зроблено в Україні".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у січні 2025 року українці не отримають виплати за "Національним кешбеком".
Читайте також, до якого числа українцям потрібно встигнути витратити "тисячу Зеленського".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.