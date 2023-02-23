Зробив заяву для росіян. США не розуміють рішення Путіна щодо ядерного договору

Сполучені Штати досі не розуміють, що саме означає "призупинення" Росією договору про ядерну зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Держдепу Вікторії Нуланд в інтерв'ю The Washington Post .

США продовжують з’ясовувати наслідки рішення російського диктатора Володимира Путіна "призупинити" участь Москви в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), підписаного спільно зі США у 2010 році.

"Він (Путін - ред.) не вийшов з Договору про СНО-3, він "призупинив" його. Ми все ще намагаємось зрозуміти, що це означає на практиці. Та важливо розуміти, що Росія не виконувала договірні зобов’язання про інспекції принаймні останні два роки", - зазначила вона.

Нуланд зазначила, що інспекції не відбуваються з 2020 року – спершу через пандемію коронавірусу, а згодом через свідоме рішення Росії заблокувати доступ американських представників на свої ядерні об’єкти.

"Тож по суті він (Путін, - ред.) просто зробив заяву для росіян, бо мав щось зробити. Але якщо чесно, цей договір має принаймні таку ж вагу для Росії, оскільки зараз вони не в змозі збільшувати свій ядерний арсенал. І ми не маємо ані бажання, ані зацікавленості робити те ж", - наголосила представниця Держдепу.