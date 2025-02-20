Зробив з чемпіонки жертву: суд покарав екс-голову іспанської федерації футболу за поцілунок

Іспанський суд визнав колишнього голову футбольної федерації країни Луїса Рубіалеса винним у сексуальному насильстві після того, як у 2023 році він поцілував футболістку Дженні Ермосо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мarca.
Вищий суд Іспанії оголосив вирок у четвер, 20 лютого. Судді дійшли висновку, що поцілунок Рубіалеса в губи Ермосо виходив за межі "дружнього жесту".
Прокурори вимагали для нього два з половиною роки ув'язнення: один рік за сексуальне насильство та півтора – за тиск на футболістку. Проте суд обмежився штрафом у понад 10 тисяч євро. Також Рубіалесу заборонили наближатися до Ермосо ближче ніж на 200 метрів та контактувати з нею протягом року.
На суді Рубіалес заявив: він був абсолютно впевнений, що футболістка дала згоду на поцілунок. А пояснив свій вчинок як "спонтанний прояв прихильності".
Ермосо ж, у свою чергу, наполягала, що не давала згоди. Вона назвала цей епізод таким, що "затьмарив найщасливіший день у її житті".
Фото: Дженні Ермосо (x.com/barcacomio)
На церемонії вшанування жіночої збірної Іспанії після переможного фіналу ЧС-2023 президент федерації поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо. Ця подія спровокувала гучний скандал.
Гравчиня розповіла згодом, що не очікувала такого кроку функціонера та почувалася жертвою. Президента федерації закликали піти у відставку спортсмени, громадські активісти та політики.
Жіноча збірна Іспанії у повному складі відмовилася захищати кольори національної команди, допоки Рубіалес залишатиметься на чолі федерації. На знак протесту організацію покинула низка менеджерів. Згодом ФІФА відсторонила функціонера від футболу.
Раніше президент Міжнародного союзу біатлоністів розповів про повернення росіян та білорусів.