"Важливі нації": президент Міжнародного союзу біатлоністів розповів про повернення росіян та білорусів

Останні політичні події в світі вкотре підняли питання повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань у повноцінному статусі. Заяву з цього приводу зробив і голова Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) – шведський функціонер Олле Далін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Норвезьку мовну компанію (NRK) .

Очільник світового біатлону своє ставлення до зняття бану з представників Росії та Білорусі пояснив під час світової першості, яка зараз проходить у швейцарському Ленцергайде.

Далін заявив, що російські та білоруські біатлоністи не будуть допущені до участі в змаганнях, зокрема в Олімпійських іграх-2026, поки триває війна в Україні. Водночас після її завершення він готовий розглянути їхнє повернення.

"На даний момент це питання навіть не стоїть. Але ми сподіваємося на завершення війни, адже Росія та Білорусь – дві важливі біатлонні нації", – зазначив Далін.

Нагадаємо, що у 2024 році МОК дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на літній Олімпіаді в Парижі під "нейтральним" прапором, проте остаточне рішення залишив за міжнародними федераціями. У підсумку на літніх Іграх виступили 22 представники Росії та 11 – Білорусі.

Підходи міжнародних спортивних організацій з зимових видів спорту щодо допуску росіян та білорусів до змагань різняться. Так, у лютому Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) заборонила збірним цих країн виступати на ЧС-2026. Представники російської федерації у відповідь заявили, що оскаржать це рішення в суді.

Натомість Міжнародний союз ковзанярів (ISU) дозволив "нейтральним" спортсменам брати участь у кваліфікації на зимову Олімпіаду-2026.