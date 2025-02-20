Сделал из чемпионки жертву: суд наказал экс-главу испанской федерации футбола за поцелуй

Высший суд Испании огласил приговор в четверг, 20 февраля. Судьи пришли к выводу, что поцелуй Рубиалеса в губы Эрмосо выходил за пределы "дружеского жеста".

Прокуроры требовали для него два с половиной года заключения: один год за сексуальное насилие и полтора - за давление на футболистку. Однако суд ограничился штрафом в более чем 10 тысяч евро. Также Рубиалесу запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и контактировать с ней в течение года.

На суде Рубиалес заявил: он был абсолютно уверен, что футболистка дала согласие на поцелуй. А объяснил свой поступок как "спонтанное проявление привязанности".

Эрмосо же, в свою очередь, настаивала, что не давала согласия. Она назвала этот эпизод таким, что "омрачил самый счастливый день в ее жизни".

Фото: Дженни Эрмосо (x.com/barcacomio)

Что натворил Луис Рубиалес

На церемонии чествования женской сборной Испании после победного финала ЧМ-2023 президент федерации поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Это событие спровоцировало громкий скандал.

Игрок рассказала впоследствии, что не ожидала такого шага функционера и чувствовала себя жертвой. Президента федерации призвали уйти в отставку спортсмены, общественные активисты и политики.

Женская сборная Испании в полном составе отказалась защищать цвета национальной команды, пока Рубиалес будет оставаться во главе федерации. В знак протеста организацию покинул ряд менеджеров. Впоследствии ФИФА отстранила функционера от футбола.