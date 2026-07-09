"Зробили 90% справи": Кислиця розкрив причину провалу переговорів із Росією

За його словами, мирний процес, який тривав взимку, мав всі шанси на успіх завдяки військовій групі.

Кислиця також пояснив, у чому полягала її цінність.

"Якщо ми уявимо сценарій, за якого політики вирішують найбільш складні політичні питання, то їхня імплементація все одно вимагатиме дуже злагодженої роботи не лише українських і російських військових, а іще, наприклад, тих, хто брав би участь у непростій системі верифікації і моніторингу виконання домовленостей. І про це домовитися за п'ять хвилин неможливо", - наголосив заступник Буданова.

Кислиця наголосив, що в цих процесах відіграють роль дуже багато факторів. До прикладу, моніторинг фронту вимагатиме і супутникового спостереження, і спостереження з повітря, і електронних датчиків і всього іншого вздовж усієї лінії зіткнення.

"Тому ця робота була незвичайно важливою. Вона почалася з таких, здавалося б, банальних речей, як узгодження вокабуляра, словника термінів, щоб у двох сторін було спільне розуміння, що таке "припинення вогню", що таке "лінія зіткнення" і т.д., щоб потім не було різночитань", - пояснив Кислиця.

За його словами, в Женеві вдалося досягти принципових домовленостей щодо рамки майбутньої системної верифікації і моніторингу.

Ще один ключовий момент - команда Дональда Трампа підтвердила, що вона буде брати в цьому участь.

"Але ми все одно "вперлися в стіну" в цій військовій групі, тому що вона вимагає вирішення ключових питань, які можуть бути вирішені лише політиками. Грубо кажучи, військові зробили 90% справи", - заявив Кислиця.

Він наголосив, що в цих процесах дуже велику роль відігравав керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, який дуже вдало проводив переговори.