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"Зробили 90% справи": Кислиця розкрив причину провалу переговорів із Росією

13:55 09.07.2026 Чт
2 хв
Чому Київ і Москва зайшли в глухий кут?
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
Фото: Сергій Кислиця, перший заступник голови ОПУ (Getty Images)

Попри значний прогрес у мирних переговорах, Україна та Росія не змогли дійти компромісу щодо ключових спірних питань.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця.

За його словами, мирний процес, який тривав взимку, мав всі шанси на успіх завдяки військовій групі.

Кислиця також пояснив, у чому полягала її цінність.

"Якщо ми уявимо сценарій, за якого політики вирішують найбільш складні політичні питання, то їхня імплементація все одно вимагатиме дуже злагодженої роботи не лише українських і російських військових, а іще, наприклад, тих, хто брав би участь у непростій системі верифікації і моніторингу виконання домовленостей. І про це домовитися за п'ять хвилин неможливо", - наголосив заступник Буданова.

Кислиця наголосив, що в цих процесах відіграють роль дуже багато факторів. До прикладу, моніторинг фронту вимагатиме і супутникового спостереження, і спостереження з повітря, і електронних датчиків і всього іншого вздовж усієї лінії зіткнення.

"Тому ця робота була незвичайно важливою. Вона почалася з таких, здавалося б, банальних речей, як узгодження вокабуляра, словника термінів, щоб у двох сторін було спільне розуміння, що таке "припинення вогню", що таке "лінія зіткнення" і т.д., щоб потім не було різночитань", - пояснив Кислиця.

За його словами, в Женеві вдалося досягти принципових домовленостей щодо рамки майбутньої системної верифікації і моніторингу.

Ще один ключовий момент - команда Дональда Трампа підтвердила, що вона буде брати в цьому участь.

"Але ми все одно "вперлися в стіну" в цій військовій групі, тому що вона вимагає вирішення ключових питань, які можуть бути вирішені лише політиками. Грубо кажучи, військові зробили 90% справи", - заявив Кислиця.

Він наголосив, що в цих процесах дуже велику роль відігравав керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, який дуже вдало проводив переговори.

Як раніше повідомяло РБК-Україна, Кислиця розповів про нову зустріч Зеленського і Трампа.

Окрім того, він згадав, як помічник Путіна згадував про "турецькі і шведські війни" на мирних переговорах.

До слова, з новою неоднозначною заявою про Україну та РФ виступив і президент США Дональд Трамп.

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