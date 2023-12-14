ЗРК Patriot і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу Україна отримала до нього ракети. Це вже другий ЗРК Patriot, який Німеччина передала Україні.

Також Німеччина передала:

дев'ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

три безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

чотири причепи до тягачів 8x8 HX81;

вісім тягачів Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Patriot для України

Нагадаємо, що перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Передача ЗРК відбулася після навчання українських операторів, які стартували на початку лютого.

У листопаді стало відомо, що Україні скоро отримає ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot від Німеччини. Наразі на бойовому чергуванні є два дивізіони цієї системи ППО.

Окрім того, 2 грудня стало відомо, що друга група українських військових вже пройшла навчання у Німеччині для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що передана Україні друга система ППО Patriot буде розгорнута та введена в експлуатацію до кінця поточного року.