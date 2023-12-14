RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЗРК Patriot и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Архивное фото: Германия передала Украине новый пакет военной помощи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Отмечается, что кроме самого зенитно-ракетного комплекса Украина получила к нему ракеты. Это уже второй ЗРК Patriot, который Германия передала Украине.

Также Германия передала:

  • девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
  • 7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии;
  • три беспилотные машины для разминирования;
  • 14 систем обнаружения дронов;
  • восемь грузовиков Mercedes-Benz Zetros;
  • четыре прицепа к тягачам 8x8 HX81;
  • восемь тягачей Zetros;
  • более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Patriot для Украины

Напомним, первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Передача ЗРК состоялась после обучения украинских операторов, стартовавших в начале февраля.

В ноябре стало известно, что Украина скоро получит еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве два дивизиона этой системы ПВО.

Кроме того, 2 декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Вчера канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переданная Украине вторая система ПВО Patriot будет развернута и введена в эксплуатацию до конца текущего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна в Украине