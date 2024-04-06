Для зриву контрнаступу РФ нам потрібно підготувати великий резерв, - Зеленський

За словами президента, наразі сьогодні на фронті складна, але стабілізована. Ворог не просувається, а там, де він йде вперед, його відкидають назад. Однак і українські військові мають успіхи та роблять кроки вперед.

"Всі ці бойові дії у більшості своїй, 90% - це все схід України. Це різні напрямки, не тільки Авдіївка. Але зараз ситуація стабілізована, згідно з доповіддю військових, з якими я щоденно в контакті", - розповів Зеленський.

Однак він впевнений, що Україні необхідно підготовити значний особовий склад для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога.

"Він має бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть. Бригади, які повинні будуть підготовлені, а значить має бути підготовлений великий об'єм резерву. Резерву не просто з молодих хлопців та юнаків, а з людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження та мають бойовий досвід", - сказав Зеленський.

Наступ РФ

Аналітики ISW заявили, що російські війська наприкінці весни чи на початку літа можуть розпочати масштабний наступ на Донецькому напрямку.

При цьому вони вважають, що російські війська, ймовірно, зможуть почати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію тільки на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

Плани зі звільнення територій

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк говорив, що ситуація на фронті залишається важкою, але контрольованою. За його словами, Україна планує провести цього року контрударні дії.

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що останнім часом кількість повернутих Силами оборони України позицій перевищує кількість втрачених.

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