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Зрив Росією "зернової угоди" був жалюгідним, - МЗС Фінляндії

Фото: в МЗС Фінляндії назвали зрив РФ "зернової угоди" жалюгідним (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Рішення Росії вийти з Чорноморської зернової ініціативи було "дуже жалюгідним".

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вона додала, що це рішення посилить продовольчу кризу в усьому світі.

Росія зірвала "зернову угоду"

Вчора, після другого вибуху на Кримському мосту РФ заявила, що виходить з "зернової угоди" нібито через невиконання її вимог. Однак варто зазначити, що Росія регулярно блокувала нормальну роботу "угоди", зривала перевірки кораблів і обстрілювала зернові термінали одеських портів.

Після цієї заяви президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт українського зерна можна продовжити у тристоронньому форматі - Україна, Туреччина та ООН.

В США та ряді європейських країн повідомили, що наразі думають над тим, яким саме чином можна продовжити експорт української агропродукції, а в ЄС заявили, що хочуть збільшити об'єм вивезення зерна автомобільним та залізничним транспортом.

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