Зрив переговорів у Лондоні та удар по заводу, де виробляють "Шахеди": новини за 23 квітня

Держсекретар США Марко Рубіо відмовився брати участь у переговорах щодо України в Лондоні. Тим часом українські дрони вдарили по заводу в Татарстані, де виробляють "Шахеди".

Більш детально про те, що сталося в середу, 23 квітня, - в матеріалі РБК-Україна .

Переговори в Лондоні зірвалися: що сталося і чому Рубіо не приїхав на зустріч щодо України

Переговори про припинення вогню і загалом закінчення війни, які мали відбутися сьогодні в Лондоні на рівні глав МЗС, несподівано відклали. Рівень делегацій знизили на тлі повідомлень ЗМІ про "мирний" план Вашингтона, який передбачає визнання Криму російським і заморозку фронту.

Більше про те, чому зустріч у Лондоні на високому рівні не відбудеться і до чого тут американський "мирний" план - у матеріалі РБК-Україна.

Сили оборони вразили завод із виробництва ударних дронів у Татарстані, - Генштаб

Сили оборони уразили завод з виробництва ударних дронів у Єлабузькому районі Республіки Татарстан (РФ). Він розташований на відстані понад 1000 км від державного кордону України, повідомив Генштаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних безпілотників на добу.

РФ готує наступ на сході України: зменшила штурми і накопичує сили

Росіяни готують наступ для виходу на адмінмежу Дніпропетровської та Донецької областей. Для цього окупанти накопичують сили, повідомила тактична група "Вугледар".

Як зазначають військові, протягом 16-22 квітня противник суттєво зменшив кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар".

Україна висунула жорстку умову для обговорення питання територій, - Reuters

Україна підготувала для Європи документ щодо мирних переговорів. У ньому було вказано чітку умову для обговорення питання територій, пише Reuters.

Йдеться про те, що жодних обговорень територіальних питань не буде до "повного і безумовного припинення вогню".

"Може втратити всю Україну". Трамп розкритикував заяву Зеленського щодо Криму

Заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Україна не визнає окупацію Криму, шкодять мирним переговорам із Росією, заявив президент США Дональд Трамп.

"Ніхто не вимагає від Зеленського визнати Крим російською територією, але якщо йому потрібен Крим, то чому вони не боролися за нього одинадцять років тому, коли його передали Росії без єдиного пострілу?" - додав він.