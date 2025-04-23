РФ готує наступ на сході України: зменшила штурми і накопичує сили

Фото: у ЗСУ розповіли, чому РФ зменшила кількість штурмів на сході (Getty Images)

Росіяни готують наступ для виходу на адмінкордон Дніпропетровської та Донецької областей. Для цього окупанти накопичують сили, тому зменшили кількість штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тактичну групу "Вугледар" у Facebook.