РФ готує наступ на сході України: зменшила штурми і накопичує сили
Росіяни готують наступ для виходу на адмінкордон Дніпропетровської та Донецької областей. Для цього окупанти накопичують сили, тому зменшили кількість штурмів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тактичну групу "Вугледар" у Facebook.
Як зазначають військові, протягом 16-22 квітня противник суттєво зменшив кількість штурмових дій у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" - 106 атак проти 158 штурмів минулого тижня.
Сили оборони пояснюють, що частково це пов'язано з нещодавнім "великоднім перемир'ям" диктатора Володимира Путіна. Але основна причина - накопичення особового складу та техніки окупантів неподалік лінії бойового зіткнення.
"На півдні Донеччини активно триває підготовка до великого наступу з метою виходу до 9 травня на адміністративний кордон Дніпропетровської та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.
З цією метою ворог утричі збільшив кількість розвідувальних польотів дронів типу "Орлан 10", "Суперкам" та Zala над українськими позиціями. Також у 2,5 раза посилив обстріли з артилерії та використання керованих авіабомб. Крім того, росіяни активно використовують техніку легкої прохідності. Це багі, квадроцикли та мотоцикли, на яких намагаються дістатися російських позицій з метою накопичення для подальшого наступу.
Проте українські захисники з бомберів, артилерії, FPV, РСЗВ та мінометів постійно "мінусують" особовий склад та техніку противника. За останній тиждень у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" поранено та знищено 648 окупантів. Також знищено:
- 2 танки,
- 1 бойову броньовану машину,
- 8 автомобілів,
- 66 мотоциклів,
- 2 РСЗВ,
- 1 засіб ППО,
- 10 антен,
- 9 складів,
- 1 засіб РЕБ.
Наступ РФ на фронті
Нагадаємо, минуло тижня Сили оборони України зупинили масштабний штурм ворога у Запорізькій області. Бій тривав 2,5 години, окупанти кинули на штурм не менше 320 військових, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі.
Також тактична група "Вугледар" попереджала, що РФ планує до 9 травня вийти до адмінкордону Дніпропетровської області. На початку квітня ворог провів дві масовані наступальні операції. Українські воїни успішно зупинили штурмові дії противника.
Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що війська РФ фактично розпочали новий наступ на Харківську та Сумську області.
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