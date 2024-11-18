У зразках із зони бойових дій в Україні знайдено заборонений газ, - ОЗХЗ

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала звіт, який підтверджує наявність отруйної речовини у зразках, зібраних у районі бойових дій у Дніпропетровській області. Дослідження проводилися на запит України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ОЗХЗ від понеділка, 18 листопада.
Згідно з документом, інцидент стався 20 вересня 2024 року поблизу села Іллінка на Дніпропетровщині. Експерти ОЗХЗ зафіксували факт застосування речовини CS, провели опитування свідків та зібрали зразки з місця події, зокрема із траншей.
Незалежний аналіз кількох лабораторій ОЗХЗ підтвердив, що у вилучених зразках ґрунту та фрагментах снаряда містився 2-хлорбензиліденемалононітрил (CS), відомий як сльозогінний газ.
Генеральний директор ОЗХЗ Фернандо Аріас висловив "глибоку стурбованість" з приводу використання хімічної зброї, наголосивши, що всі держави-члени організації, включно з Росією, зобов’язані утримуватися від її виробництва, зберігання та застосування.
Як відомо, це перший випадок офіційного підтвердження застосування хімічної зброї в регіонах України, де тривають бойові дії.
Генштаб ЗСУ раніше повідомляв, що лише у жовтні російські війська 323 рази використовували хімічну зброю проти українських захисників.
Ці дії є порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції про заборону хімічної зброї, що забороняє будь-яке використання такої зброї.
Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Також були повідомлення про застосування хімічної зброї російськими військами на напрямі фронту Бахмуту.
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