В образцах из зоны боевых действий в Украине найден запрещенный газ, - ОЗХО

Согласно документу, инцидент произошел 20 сентября 2024 года вблизи села Ильинка на Днепропетровщине. Эксперты ОЗХЗ зафиксировали факт применения вещества CS, провели опрос свидетелей и собрали образцы с места происшествия, в том числе с траншей.

Независимый анализ нескольких лабораторий ОЗХЗ подтвердил, что в изъятых образцах почвы и фрагментах снаряда содержался 2-хлорбензилиденемалононитрил (CS), известный как слезоточивый газ.

Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас выразил "глубокую обеспокоенность" по поводу использования химического оружия, подчеркнув, что все государства-члены организации, включая Россию, обязаны воздерживаться от ее производства, хранения и применения.

Как известно, это первый случай официального подтверждения применения химического оружия в регионах Украины, где продолжаются боевые действия.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что только в октябре российские войска в 323 раза использовали химическое оружие против украинских защитников.

Эти действия являются нарушением международного права, в частности, Конвенции о запрещении химического оружия, запрещающей любое использование такого оружия.