Зранку російські окупанти обстріляли Барвінкове: влучили в будинок, двоє загиблих

У п'ятницю, 3 лютого, близько 4:30 ранку ворог обстріляв Барвінкове Ізюмського району. Двоє людей загинули, один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинули два брати - 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований", - розповів він.

Очільник регіону додав, що протягом минулої доби ворог продовжував масовані обстріли мирного населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної та інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

"Вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Багато будинків пошкоджено та зруйновано. Сталися пожежі. У Вовчанську постраждала жінка 51 року. Отримала необхідну медичну допомогу на місці", - - додав Синєгубов.