Росіяни вранці вдарили по Харківській області: є поранені
Вранці 2 лютого російські окупанти завдали ударів по Куп'янському району (Харківська область). Внаслідок обстрілів поранення отримали дві особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Близько 07:00 окупанти обстріляли Куп'янськ. Там внаслідок атаки поранено жінку 67 років. Під обстріл потрапило і село Кругляківка Куп'янського району, внаслідок чого поранення отримав 46-річний співробітник ДСНС.
Також вранці було обстріляно смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих.
Крім того, Синєгубов розповів, що минулої доби російські окупанти обстріляли низку населених пунктів області. Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибито вікна та зруйновано господарські будівлі.
Нагадаємо, раніше Синєгубов повідомляв, що російські загарбники останнім часом частіше почали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області.
Вчора вранці ми писали, що ворог знову обстріляв Куп'янськ. Внаслідок атаки поранення отримав мирний житель.
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