ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вранці вдарили по Харківській області: є поранені

Новость на русском →
Харківська область, Четвер 02 лютого 2023 09:18
Росіяни вранці вдарили по Харківській області: є поранені Фото: росіяни вранці вдарили по Харківській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 2 лютого російські окупанти завдали ударів по Куп'янському району (Харківська область). Внаслідок обстрілів поранення отримали дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Близько 07:00 окупанти обстріляли Куп'янськ. Там внаслідок атаки поранено жінку 67 років. Під обстріл потрапило і село Кругляківка Куп'янського району, внаслідок чого поранення отримав 46-річний співробітник ДСНС.

Також вранці було обстріляно смт Козача Лопань, пошкоджено будівлю селищної ради. Попередньо, без постраждалих.

Крім того, Синєгубов розповів, що минулої доби російські окупанти обстріляли низку населених пунктів області. Під вогнем була переважно приватна житлова забудова. Багато будинків пошкоджено, вибито вікна та зруйновано господарські будівлі.

Нагадаємо, раніше Синєгубов повідомляв, що російські загарбники останнім часом частіше почали завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області.

Вчора вранці ми писали, що ворог знову обстріляв Куп'янськ. Внаслідок атаки поранення отримав мирний житель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна в Україні Купянск
NEWS
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
Ракетний удар по Краматорську: фоторепортаж з місця трагедії
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників