Нічний обстріл Козачої Лопані: влада показала наслідки ворожої атаки

Російські війська в ніч проти 2 лютого обстріляли з "Градів" Козачу Лопань (Харківська область). Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, вокзал та гуманітарний штаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничний вокзал, торгові об'єкти, кілька приватних будинків, а також адміністрація Козачолопанського старостинського округу", - зазначив він.

За словами Задоренка, будівля адміністрації була гуманітарним штабом, де люди отримували допомогу. Тепер там зруйновано частину стіни, вибито вікна, через коротке замикання вигоріло підвальне приміщення.

Фото: наслідки обстрілів Козачої Лопані вночі 2 лютого (t.me/zadorenko_v)

Через постійні обстріли населеного пункту влада закликає громадян дотримуватися правил двох стін, захистити вікна від ударних хвиль, а також обладнати укриття у підвалах та льохах.