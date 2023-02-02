Нічний обстріл Козачої Лопані: влада показала наслідки ворожої атаки
Російські війська в ніч проти 2 лютого обстріляли з "Градів" Козачу Лопань (Харківська область). Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, вокзал та гуманітарний штаб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничний вокзал, торгові об'єкти, кілька приватних будинків, а також адміністрація Козачолопанського старостинського округу", - зазначив він.
За словами Задоренка, будівля адміністрації була гуманітарним штабом, де люди отримували допомогу. Тепер там зруйновано частину стіни, вибито вікна, через коротке замикання вигоріло підвальне приміщення.
Фото: наслідки обстрілів Козачої Лопані вночі 2 лютого (t.me/zadorenko_v)
Через постійні обстріли населеного пункту влада закликає громадян дотримуватися правил двох стін, захистити вікна від ударних хвиль, а також обладнати укриття у підвалах та льохах.
Нагадаємо, раніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що вранці 2 лютого російські окупанти завдали ударів по Куп'янському району (Харківська область). Внаслідок обстрілів поранення отримали дві особи.
Вчора вранці ми писали, що ворог знову обстріляв Куп'янськ. Внаслідок атаки поранення отримав мирний житель.
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