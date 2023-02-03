Утром российские оккупанты обстреляли Барвенково: попали в дом, двое погибших

"В результате попадания в частный жилой дом погибли два брата - 49 и 42 лет. Их отец 70 лет получил ранения и был госпитализирован", - рассказал он.

Глава региона добавил, что за прошедшие сутки враг продолжал массированные обстрелы мирного населения Волчанска, Купянска, Двухлетней и других населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

"Огонь велся преимущественно по частной жилой застройке. Многие дома повреждены и разрушены. Произошли пожары. В Волчанске пострадала женщина 51 года. Получила необходимую медицинскую помощь на месте", - добавил Синегубов.

Обновлено 9.49. По данным Офиса генпрокурора, дом в Барвенково, куда попала российская ракета, полностью разрушен. Другая ракета попала возле учебного заведения.

"По предварительной информации, враг обстрелял город ракетами типа С-300", - добавили в сообщении.