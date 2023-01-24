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Зранку росіяни обстріляли Куп'янськ: влучили в будинки, почались сильні пожежі

Фото: вранці росіяни обстріляли Куп'янськ Харківської області (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ Харківської області. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Крім того, за даними очільника регіону, протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

Зокрема:

  • у Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості;
  • у с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури;
  • у с. Гатище Чугуївського району пошкоджені об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

Як повідомлялося, 22 січня російські окупанти також обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено молочно-консервний комбінат.

Нагадаємо, вранці 21 січня у Вовчанську Харківської області снаряд потрапив до будинку, є загибла, поранена дівчинка.

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