Утром россияне обстреляли Купянск: попали в дома, начались сильные пожары

Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск Харьковской области. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил он.
Кроме того, по данным главы региона, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
В частности:
Как сообщалось, 22 января, российские оккупанты также обстреляли Купянск. Поврежден молочно-консервный комбинат.
Напомним, утром 21 января в Волчанске Харьковской области снаряд попал в дом, есть погибшая, ранена девочка.
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