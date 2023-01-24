RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утром россияне обстреляли Купянск: попали в дома, начались сильные пожары

Фото: утром россияне обстреляли Купянск Харьковской области (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск Харьковской области. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", - отметил он.

Кроме того, по данным главы региона, за прошедшие сутки враг вел массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

В частности:

  • в Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести;
  • в с. Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и здание культуры;
  • в с. Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары.

Как сообщалось, 22 января, российские оккупанты также обстреляли Купянск. Поврежден молочно-консервный комбинат.

Напомним, утром 21 января в Волчанске Харьковской области снаряд попал в дом, есть погибшая, ранена девочка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков