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Зранку РФ обстріляла Куп'янськ: пошкоджено пологовий будинок, почалися пожежі, є жертва

Фото: вранці РФ обстріляла Куп'янськ, де пошкоджено пологовий будинок, почалися пожежі, є жертва (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні зранку, 5 березня, російські окупанти вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області. Крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську пошкоджень зазнали будівлі освітнього закладу та пологовий будинок, є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці працюють рятувальники, інформація уточнюється", - розповів він про наслідки ранкового обстрілу.

Крім того, за його словами, вчора, після 23:00, внаслідок ворожих обстрілів у Куп'янську було зруйновано щонайменше 5 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі.

"Через влучання снаряда в житловий будинок загинув 65-річний чоловік", - розповів очільник регіону, додавши, що внаслідок атак у місті пошкоджено будівлю освітнього закладу та пологовий будинок.

Як повідомлялось, у суботу, 4 березня, російські окупанти обстріляли Вовчанськ у Харківській області та поранили одну людину.

Нагадаємо, що на ранок, 4 березня, прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області знову потерпали від обстрілів окупантів. Ціллю РФ стали житлові будинки, є поранений.

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