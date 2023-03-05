Утром РФ обстреляла Купянск: поврежден роддом, начались пожары, есть жертва

"Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется", - рассказал он о последствиях утренних обстрелов.

Кроме того, по его словам, вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.

"Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина", - рассказал глава региона, добавив, что в результате атак в городе повреждено здание образовательного учреждения и роддом.