Утром РФ обстреляла Купянск: поврежден роддом, начались пожары, есть жертва

Сегодня утром, 5 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Кроме того, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждения получили здания образовательного учреждения и роддом, погибший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется", - рассказал он о последствиях утренних обстрелов.
Кроме того, по его словам, вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары.
"Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина", - рассказал глава региона, добавив, что в результате атак в городе повреждено здание образовательного учреждения и роддом.
Как сообщалось, в субботу, 4 марта, российские оккупанты обстреляли Волчанск в Харьковской области и ранили одного человека.
Напомним, на утро, 4 марта, приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области снова подвергались обстрелам оккупантов. Целью РФ стали жилые дома, есть раненый.
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