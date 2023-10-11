Зранку частину Києва накрив туман. В поліції дали поради водіям та пішоходам

наближаючись до пішохідних переходів, знизьте швидкість;
збільшіть дистанцію між автомобілями;
за наявності протитуманних фар увімкніть їх разом із ближнім світлом;
під час зупинки обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
обовʼязково користуйтеся засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходи
будьте особливо уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора;
одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв.
Погода в Україні у найближчі дні
Сьогодні, 11 жовтня, в Україні трохи потеплішає. При цьому "спеку" варто чекати традиційно на півдні, а найхолодніше буде на сході. А вже у п'ятницу, 13 жовтня, прийде істотне потепління. Зокрема, температура провітря підніметься до +22 градусів.