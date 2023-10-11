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Зранку частину Києва накрив туман. В поліції дали поради водіям та пішоходам

Фото: частину Києва накрив туман, як поводитись водіям та пішоходам (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку частину Києва накрив сильний туман. В поліції дали декілька порад, як діяти в умовах обмеженої видимості - і для водіїв, і для пішоходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Водії

  • відмовтеся від ризикованих маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знизьте швидкість;
  • збільшіть дистанцію між автомобілями;
  • за наявності протитуманних фар увімкніть їх разом із ближнім світлом;
  • під час зупинки обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
  • обовʼязково користуйтеся засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходи

  • будьте особливо уважними на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора;
  • одягайте світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв.

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