Утром часть Киева накрыл туман. В полиции дали советы водителям и пешеходам

приближаясь к пешеходным переходам, снизьте скорость;
увеличьте дистанцию между автомобилями;
при наличии противотуманных фар включите их вместе с ближним светом;
при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;
обязательно пользуйтесь средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей.
Пешеходы
будьте особенно внимательны на проезжей части и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора;
надевайте светоотражающие элементы, чтобы быть заметным для водителей.
Погода в Украине в ближайшие дни
Сегодня, 11 октября, в Украине немного потеплеет. При этом "жару" стоит ждать традиционно на юге, а холоднее всего будет на востоке. А уже в пятницу, 13 октября, придет существенное потепление. В частности, температура воздуха поднимется до +22 градусов.