Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)
Архітектурний комплекс православного чоловічого монастиря УПЦ в Донецькій області - Свято-Успенської Святогірської лаври - зазнав чергових пошкоджень внаслідок ворожих атак.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби монастиря у Facebook.
Що відомо про пошкодження Святогірської лаври
Свято-Успенська Святогірська лавра - це чоловічий ставропігійний гуртожитний монастир, розташований у місті Святогірськ Краматорського району Донецької області (на високому крейдяному березі річки Сіверський Донець).
Українцям розповіли, що близько 9 години ранку вівторка, 10 листопада, братія звершувала в Успенському соборі Літургію з нагоди престольного свята - дня пам'яті святителя Димитрія (митрополита Ростовського).
Саме в цей час до лаври прилетів дрон "Молнія":
- влучив у корпус №10;
Один із пошкоджених корпусів (фото: facebook.com/svlavra)
- пошкодив його покрівлю.
Пошкоджена внаслідок атаки РФ покрівля (фото: facebook.com/svlavra)
Пізніше - в ніч на 11 листопада (коли годинник показував 3:15) - мешканців обителі розбудив звук потужного вибуху.
Вибухова хвиля пошкодила чимало об'єктів (фото: facebook.com/svlavra)
Вибуховою хвилею "розірвало практично всі плівки, які раніше замінювали скло у віконних отворах корпусів", розташованих біля набережної:
- у готельному корпусі № 9, де розміщуються біженці;
- у братській трапезній із храмом на честь Різдва Пресвятої Богородиці;
- у казначейському корпусі;
- у Покровській церкві.
Наслідки ворожої атаки на території монастиря (фото: facebook.com/svlavra)
У корпусі № 9 також вирвало двері.
По всій території обителі були розкидані осколки.
Дрібні уламки, знайдені на території лаври (фото: facebook.com/svlavra)
"Милістю Божою, ані 10-го, ані 11-го числа ніхто не постраждав", - наголосили у прес-службі монастиря.
Цілих вікон у будівлях майже на залишилось (фото: facebook.com/svlavra)
Одразу після ранкового правила та молебню братія взялась за усунення пошкоджень:
- почала відновлювати двері;
- закривати вікна плівкою;
- приводити до ладу територію лаври.
Братія лаври оглядає пошкодження одного з дахів (фото: facebook.com/svlavra)
"Братія трудилася весь день. Попереду ще багато роботи", - повідомили громадянам у четвер, 12 листопада.
Як Святогірська лавра допомагає біженцям і нужденним
В цілому у Святогірській лаврі знайшли прихисток близько 150 біженців.
Більшість із них - люди літнього віку, люди з інвалідністю, паралізовані особи.
Крім того, лавра стала місцем, де отримують допомогу біженці, які евакуюються з Лиману та довколишніх сіл:
- люди отримують в обителі тимчасовий прихисток і харчування;
- пораненим - братія робить перев'язки;
- нужденним - видають потрібні ліки, одяг та взуття.
Отримавши у лаврі матеріальну допомогу та моральну підтримку, біженці евакуюються далі - у більш безпечні райони.
Лавра допомагає біженцям із прилеглих населених пунктів (фото: facebook.com/svlavra)
Про що у лаврі просять всіх небайдужих громадян
Насамкінець у прес-службі монастиря звернулись також до всіх небайдужих громадян із проханням допомогти братії лаври зберегти тепло в корпусах.
Йдеться про придбання необхідних для подальших ремонтних робіт матеріалів:
- плівки;
- полікарбонату;
- ОСБ-плит;
- брезенту;
- профнастилу.
Уточнюється, що посильну пожертву можна перерахувати за реквізитами Свято-Успенської Святогірської лаври.
"Усі внесені пожертвування витрачаються на утримання обителі, відновлення та будівництво нових храмів та скитів, благодійну діяльність", - наголошується на офіційному сайті монастиря.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на території Свято-Успенської Святогірської лаври стався напад на братію. Одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.
Крім того, ми розповідали, що внаслідок російського удару по Краматорську значних руйнувань зазнав храм в ім'я святого Іоанна Предтечі.
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