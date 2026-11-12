ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)

16:42 12.11.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото) Свято-Успенська Святогірська лавра постраждала від атак РФ (фото: facebook.com/svlavra)
Додати як бажане джерело в Google

Архітектурний комплекс православного чоловічого монастиря УПЦ в Донецькій області - Свято-Успенської Святогірської лаври - зазнав чергових пошкоджень внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби монастиря у Facebook.

Що відомо про пошкодження Святогірської лаври

Свято-Успенська Святогірська лавра - це чоловічий ставропігійний гуртожитний монастир, розташований у місті Святогірськ Краматорського району Донецької області (на високому крейдяному березі річки Сіверський Донець).

Українцям розповіли, що близько 9 години ранку вівторка, 10 листопада, братія звершувала в Успенському соборі Літургію з нагоди престольного свята - дня пам'яті святителя Димитрія (митрополита Ростовського).

Саме в цей час до лаври прилетів дрон "Молнія":

  • влучив у корпус №10;

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)Один із пошкоджених корпусів (фото: facebook.com/svlavra)

  • пошкодив його покрівлю.

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)Пошкоджена внаслідок атаки РФ покрівля (фото: facebook.com/svlavra)

Пізніше - в ніч на 11 листопада (коли годинник показував 3:15) - мешканців обителі розбудив звук потужного вибуху.

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)Вибухова хвиля пошкодила чимало об'єктів (фото: facebook.com/svlavra)

Вибуховою хвилею "розірвало практично всі плівки, які раніше замінювали скло у віконних отворах корпусів", розташованих біля набережної:

  • у готельному корпусі № 9, де розміщуються біженці;
  • у братській трапезній із храмом на честь Різдва Пресвятої Богородиці;
  • у казначейському корпусі;
  • у Покровській церкві.

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)Наслідки ворожої атаки на території монастиря (фото: facebook.com/svlavra)

У корпусі № 9 також вирвало двері.

По всій території обителі були розкидані осколки.

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)Дрібні уламки, знайдені на території лаври (фото: facebook.com/svlavra)

"Милістю Божою, ані 10-го, ані 11-го числа ніхто не постраждав", - наголосили у прес-службі монастиря.

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)Цілих вікон у будівлях майже на залишилось (фото: facebook.com/svlavra)

Одразу після ранкового правила та молебню братія взялась за усунення пошкоджень:

  • почала відновлювати двері;
  • закривати вікна плівкою;
  • приводити до ладу територію лаври.

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)Братія лаври оглядає пошкодження одного з дахів (фото: facebook.com/svlavra)

"Братія трудилася весь день. Попереду ще багато роботи", - повідомили громадянам у четвер, 12 листопада.

Як Святогірська лавра допомагає біженцям і нужденним

В цілому у Святогірській лаврі знайшли прихисток близько 150 біженців.

Більшість із них - люди літнього віку, люди з інвалідністю, паралізовані особи.

Крім того, лавра стала місцем, де отримують допомогу біженці, які евакуюються з Лиману та довколишніх сіл:

  • люди отримують в обителі тимчасовий прихисток і харчування;
  • пораненим - братія робить перев'язки;
  • нужденним - видають потрібні ліки, одяг та взуття.

Отримавши у лаврі матеріальну допомогу та моральну підтримку, біженці евакуюються далі - у більш безпечні райони.

Зранку дрон, вночі вибух: як атаки РФ пошкодили Святогірську лавру (фото)Лавра допомагає біженцям із прилеглих населених пунктів (фото: facebook.com/svlavra)

Про що у лаврі просять всіх небайдужих громадян

Насамкінець у прес-службі монастиря звернулись також до всіх небайдужих громадян із проханням допомогти братії лаври зберегти тепло в корпусах.

Йдеться про придбання необхідних для подальших ремонтних робіт матеріалів:

  • плівки;
  • полікарбонату;
  • ОСБ-плит;
  • брезенту;
  • профнастилу.

Уточнюється, що посильну пожертву можна перерахувати за реквізитами Свято-Успенської Святогірської лаври.

"Усі внесені пожертвування витрачаються на утримання обителі, відновлення та будівництво нових храмів та скитів, благодійну діяльність", - наголошується на офіційному сайті монастиря.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на території Свято-Успенської Святогірської лаври стався напад на братію. Одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.

Крім того, ми розповідали, що внаслідок російського удару по Краматорську значних руйнувань зазнав храм в ім'я святого Іоанна Предтечі.

Читайте також про календар ПЦУ на листопад - до яких свят готуватись і коли починається Різдвяний піст.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Краматорськ Донецька область УПЦ Війна в Україні Атака дронів Священики Ракетна атака
Новини
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Путін погрожує продовженням війни, якщо Європа введе війська в Україну
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone