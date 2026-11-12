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Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)

16:42 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото) Свято-Успенская Святогорская лавра пострадала от атак РФ (фото: facebook.com/svlavra)
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Архитектурный комплекс православного мужского монастыря УПЦ в Донецкой области - Свято-Успенской Святогорской лавры - получил очередные повреждения в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы монастыря в Facebook.

Что известно о повреждениях Святогорской лавры

Свято-Успенская Святогорская лавра - это мужской ставропигиальный общежительный монастырь, расположенный в городе Святогорск Краматорского района Донецкой области (на высоком меловом берегу реки Северский Донец).

Украинцам рассказали, что около 9 часов утра вторника, 10 ноября, братия совершала в Успенском соборе Литургию по случаю престольного праздника - дня памяти святителя Димитрия (митрополита Ростовского).

Именно в это время в лавру прилетел дрон "Молния":

  • попал в корпус №10;

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)Один из поврежденных корпусов (фото: facebook.com/svlavra)

  • повредил его кровлю.

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)Поврежденная в результате атаки РФ кровля (фото: facebook.com/svlavra)

Позже - в ночь на среду, 11 ноября (когда часы показывали 3:15), – жителей обители разбудил звук мощного взрыва.

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)Взрывная волна повредила многие объекты (фото: facebook.com/svlavra)

Взрывной волной "разорвало практически все пленки, которые ранее заменяли стекла в оконных проемах корпусов", расположенных возле набережной:

  • в гостиничном корпусе №9, где размещаются беженцы;
  • в братской трапезной с храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы;
  • в казначейском корпусе;
  • в Покровской церкви.

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)Последствия вражеской атаки на территории монастыря (фото: facebook.com/svlavra)

В корпусе №9 также вырвало дверь.

По всей территории обители были разбросаны осколки.

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)Мелкие обломки, обнаруженные на территории лавры (фото: facebook.com/svlavra)

"Милостью Божией, ни 10-го, ни 11-го числа никто не пострадал", - подчеркнули в пресс-службе монастыря.

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)Целых окон в зданиях почти не осталось (фото: facebook.com/svlavra)

Сразу после утреннего правила и молебна братия взялась за устранение повреждений:

  • начала восстанавливать двери;
  • закрывать окна пленкой;
  • приводить в порядок территорию лавры.

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)Братия лавры осматривает повреждения одной из крыш (фото: facebook.com/svlavra)

"Братия трудилась весь день. Впереди еще много работы", - сообщили гражданам в четверг, 12 ноября.

Как Святогорская лавра помогает беженцам и нуждающимся

В целом в Святогорской лавре нашли убежище около 150 беженцев.

Большинство из них - люди пожилого возраста, люди с инвалидностью, парализованные лица.

Кроме того, лавра стала местом, где получают помощь беженцы, которые эвакуируются из Лимана и близлежащих сел:

  • люди получают в обители временное убежище и питание;
  • раненым - братия делает перевязки;
  • нуждающимся - выдают нужные лекарства, одежду и обувь.

Получив в лавре материальную помощь и моральную поддержку, беженцы эвакуируются дальше - в более безопасные районы.

Утром дрон, ночью взрыв: как атаки РФ повредили Святогорскую лавру (фото)Лавра помогает беженцам из близлежащих населенных пунктов (фото: facebook.com/svlavra)

О чем в лавре просят всех неравнодушных граждан

В заключение в пресс-службе монастыря обратились также ко всем неравнодушным гражданам с просьбой помочь братии лавры сохранить тепло в корпусах.

Речь идет о приобретении необходимых для последующих ремонтных работ материалов:

  • пленки;
  • поликарбоната;
  • ОСБ-плит;
  • брезента;
  • профнастила.

Уточняется, что посильное пожертвование можно перечислить по реквизитам Свято-Успенской Святогорской лавры.

"Все внесенные пожертвования тратятся на содержание обители, восстановление и строительство новых храмов и скитов, благотворительную деятельность", - подчеркивается на официальном сайте монастыря.

Напомним, ранее мы сообщали, что на территории Свято-Успенской Святогорской лавры произошло нападение на братию. Один человек погиб, еще двое - получили ранения.

Кроме того, мы рассказывали, что в результате российского удара по Краматорску значительные разрушения получил храм во имя святого Иоанна Предтечи.

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