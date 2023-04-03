Двох жінок засудили до п’яти років тюрми за проведення "референдуму" у Херсонській області

Двоє жительок Херсонської області брали участь у проведенні "референдуму" під час окупації РФ. Їх затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Жінки добровільно брали участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 23 по 27 вересня 2022 року вони ходили по домівках мешканців Чорнобаївської громади з "бюлетенями та урною", закликаючи їх брати участь у незаконному голосуванні. Їх затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Білозерському районі Херсонської області.

Суд призначив їм покарання - 5 років позбавлення волі. Також жінок позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом строком на 10 років з конфіскацією частини їх майна на користь держави.