Двох жінок засудили до п’яти років тюрми за проведення "референдуму" у Херсонській області
Двоє жительок Херсонської області брали участь у проведенні "референдуму" під час окупації РФ. Їх затримали та засудили до 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"Жінки добровільно брали участь у проведенні організованого окупаційною владою так званого "референдуму" щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 23 по 27 вересня 2022 року вони ходили по домівках мешканців Чорнобаївської громади з "бюлетенями та урною", закликаючи їх брати участь у незаконному голосуванні. Їх затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Білозерському районі Херсонської області.
Суд призначив їм покарання - 5 років позбавлення волі. Також жінок позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом строком на 10 років з конфіскацією частини їх майна на користь держави.
Нагадаємо, що у Херсонській області затримали чотирьох організаторів псевдореферендуму, які "збирали голоси", а тим, хто відмовляється брати участь, - погрожували в'язницею. Їм присудили по п’ять років тюрми.
Також повідомлялось, що нещодавно мешканку Чорнобаївської громади засудили до п’яти років тюрми за проведення "референдуму".
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