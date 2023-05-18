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Чоловік здавав окупантам патріотів під Херсоном. Його засудили до 15 років ув'язнення

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Херсонська область, Четвер 18 травня 2023 15:19
Чоловік здавав окупантам патріотів під Херсоном. Його засудили до 15 років ув'язнення Фото: Прокуратура (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Білозерської територіальної громади (Херсонська область) здавав окупантам інформацію про місцевих патріотів. Його засудили до 15 років тюрми за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"На початку червня 2022 року, під час тимчасової окупації населеного пункту, 44-річний чоловік почав співпрацювати з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він повідомляв військовим РФ інформацію про місця проживання патріотично налаштованих односельців. Засуджений особисто супроводжував загарбників до подвір’їв людей.

"За його інформацією російські військові проводили обшуки, застосовували до потерпілих психологічний та фізичний тиск", - пояснили в прокуратурі.

Чоловіка визнано винним у державній зраді. Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що у 2014 році суддя у Криму перейшла на бік окупантів та почала "працювати" у фейковій установі. В Україні її засудили до 12 років тюрми за державну зраду.

Суд засудив російського агента, який "наводив" ворожі ракети на залізничні мости та заводи у Львівській області, до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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