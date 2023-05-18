Чоловік здавав окупантам патріотів під Херсоном. Його засудили до 15 років ув'язнення

Житель Білозерської територіальної громади (Херсонська область) здавав окупантам інформацію про місцевих патріотів. Його засудили до 15 років тюрми за державну зраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

"На початку червня 2022 року, під час тимчасової окупації населеного пункту, 44-річний чоловік почав співпрацювати з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він повідомляв військовим РФ інформацію про місця проживання патріотично налаштованих односельців. Засуджений особисто супроводжував загарбників до подвір’їв людей.

"За його інформацією російські військові проводили обшуки, застосовували до потерпілих психологічний та фізичний тиск", - пояснили в прокуратурі.

Чоловіка визнано винним у державній зраді. Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуватиме під вартою.