Колишній український офіцер, який зрадив Україну в 2014 році, зараз командує наступом російських окупантів на Куп'янськ. Чоловік, який народився на Харківщині та служив в Збройних силах України, нині вбиває українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал BBC News Україна.
Зазначається, що угрупованням росіян, яке намагається наступати на Куп'янськ, керує колишній український офіцер Сергій Стороженко. Він перейшов на бік російських окупантів ще у 2014 році.
Звіти за авторством Стороженка, які стосуються темпів наступу на Куп'янськ, надходять до начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова.
Стороженко, уродженець села Мурафа на Харківщині, починав службу у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України. Там він виріс від командира роти до командира бригади. Був заступником командира українського миротворчого контингенту в Косово - у складі сил KFOR
Стороженко зрадив Україну під час анексії Криму російськими окупантами у 2014 році. Вже через тиждень після псевдореферендуму про "приєднання Криму" він отримав російський паспорт, а згодом очолив створену росіянами 126-ту бригаду берегової охорони.
Сам Стороженко стверджував, що нібито пішов у відставку під час подій на півострові, зокрема подав відповідний рапорт. Він запевняв, що не вживав жодних дій - ані проти України, ані проти Росії.
Проте його колишні колеги кажуть, що Стороженко бреше. Офіцер активно агітував українських військових зраджувати присязі - здавати зброю та переходити на бік росіян. Також він надавав окупантам багато допомоги, будучи при цьому ще в лавах Збройних сил.
Колишній речник ЗСУ в Криму та військовий оглядач полковник Владислав Селезньов, який особисто був знайомий зі Стороженком, вважає, що росіяни просто купили того. Зокрема, Стороженко був замішаний у схемах вивезення гуманітарної допомоги з частини "наліво".
"Я думаю, у 2014-му йому зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися... Він був непоганим офіцером і дбав про репутацію, але ключове випробування, коли життя показує, хто є хто, - він не пройшов", - сказав Селезньов.
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Стороженко очолював штаб 35-ї армії ЗС РФ зі складу Східного військового округу. Це військове з'єднання вело бої на території Харківщини. 35-ту армію вщент розбили на початку червня 2022 року в боях за Ізюм.
Стороженко причетний до низки воєнних злочинів, зокрема надавав накази бити ракетами по Сумах. У 2023 році російський диктатор Володимир Путін оцінив служіння колаборанта у звання генерал-лейтенанта та надав йому посаду командувача 6-ї армії, яка намагається взяти Куп'янськ.
Інформація про те, що російські окупанти нібито дійшли до центра Куп'янська, викликала багато галасу. Але спікер ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський запевнив - така інформація є неправдивою. Спростували такі дані також у ЦПД.
Проте перед цим командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко повідомляв, що у місті перебуває значна кількість російських ДРГ. Як з'ясувалося пізніше - окупанти пройшли до міста через підземні каналізаційні труби. Але це погано скінчилося для них: ЗСУ оперативно затопили та підірвали ці шляхи.
Про наміри РФ захопити Куп'янськ в осінньо-зимовий РБК-Україна розповідало в окремому матеріалі "Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України".