Зазначається, що угрупованням росіян, яке намагається наступати на Куп'янськ, керує колишній український офіцер Сергій Стороженко. Він перейшов на бік російських окупантів ще у 2014 році.

Звіти за авторством Стороженка, які стосуються темпів наступу на Куп'янськ, надходять до начальника генерального штабу РФ Валерія Герасимова.

Хто такий Сергій Стороженко

Стороженко, уродженець села Мурафа на Харківщині, починав службу у 36-й бригаді берегової оборони ВМС України. Там він виріс від командира роти до командира бригади. Був заступником командира українського миротворчого контингенту в Косово - у складі сил KFOR

Стороженко зрадив Україну під час анексії Криму російськими окупантами у 2014 році. Вже через тиждень після псевдореферендуму про "приєднання Криму" він отримав російський паспорт, а згодом очолив створену росіянами 126-ту бригаду берегової охорони.

Сам Стороженко стверджував, що нібито пішов у відставку під час подій на півострові, зокрема подав відповідний рапорт. Він запевняв, що не вживав жодних дій - ані проти України, ані проти Росії.

Проте його колишні колеги кажуть, що Стороженко бреше. Офіцер активно агітував українських військових зраджувати присязі - здавати зброю та переходити на бік росіян. Також він надавав окупантам багато допомоги, будучи при цьому ще в лавах Збройних сил.

Колишній речник ЗСУ в Криму та військовий оглядач полковник Владислав Селезньов, який особисто був знайомий зі Стороженком, вважає, що росіяни просто купили того. Зокрема, Стороженко був замішаний у схемах вивезення гуманітарної допомоги з частини "наліво".

"Я думаю, у 2014-му йому зробили таку пропозицію, від якої він не зміг відмовитися... Він був непоганим офіцером і дбав про репутацію, але ключове випробування, коли життя показує, хто є хто, - він не пройшов", - сказав Селезньов.

Участь у війні проти України

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Стороженко очолював штаб 35-ї армії ЗС РФ зі складу Східного військового округу. Це військове з'єднання вело бої на території Харківщини. 35-ту армію вщент розбили на початку червня 2022 року в боях за Ізюм.

Стороженко причетний до низки воєнних злочинів, зокрема надавав накази бити ракетами по Сумах. У 2023 році російський диктатор Володимир Путін оцінив служіння колаборанта у звання генерал-лейтенанта та надав йому посаду командувача 6-ї армії, яка намагається взяти Куп'янськ.