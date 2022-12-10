Зрадили Бога. Кулеба розкритикував роль Московського патріархату у війні

Московський Патріархат пішов проти Божої волі, підтримуючи розв'язану Росією війну проти українського народу. Водночас усі релігійні групи, які намагаються знищити українську державність, будуть придушені без вагань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю для National Catholic Reporter.
"Російська православна церква зрадила Бога. Все, що вони роблять - проти Божої волі. Я не думаю, що це ні морально, ні політично прийнятно бути пов'язаним з цією інституцією", - заявив Кулеба.
Міністр пояснив, що віруючі мають право на свободу віросповідання і сповідувати свою віру так, як вони цього бажають. Водночас Україна використовуватиме усі законні способи для придушення тих релігійних груп, які виступають за знищення нашої державності.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Кулеба пояснив, чому посередництво у переговорах між Росією та Україною не дасть бажаного результату.
Тим часом Комітет з питань гуманітарної політики рекомендував Верховній раді підтримати законопроєкт, який передбачає заборону Московського патріархату в Україні.
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