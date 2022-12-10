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Предали Бога. Кулеба раскритиковал роль Московского патриархата в войне

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Московский Патриархат пошел против воли Божьей, поддерживая развязанную Россией войну против украинского народа. В то же время все религиозные группы, пытающиеся уничтожить украинскую государственность, будут подавлены без колебаний.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью National Catholic Reporter.

"Русская православная церковь предала Бога. Все, что они делают - против воли Божьей. Я не думаю, что это ни морально, ни политически приемлемо быть связанным с этим институтом", - заявил Кулеба.

Министр объяснил, что верующие имеют право на свободу вероисповедания и исповедовать свою веру так, как они этого желают. В то же время Украина будет использовать все законные способы подавления тех религиозных групп, которые выступают за уничтожение нашей государственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, Кулеба объяснил, почему посредничество в переговорах между Россией и Украиной не даст желаемого результата.

Тем временем, Комитет по вопросам гуманитарной политики рекомендовал Верховной раде поддержать законопроект, предусматривающий запрет Московского патриархата в Украине.

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Дмитрий Кулеба