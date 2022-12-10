Час не прийшов: Кулеба пояснив, чому пропозиції щодо посередництва заради миру не діють

Жодні пропозиції щодо посередництва у переговорах між Україною та Росією заради миру не є дієвими, оскільки голова Кремля Володимир Путін не бажає миру та не діє добросовісно.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю для National Catholic Reporter.

Як відзначив Кулеба, усі заяви Росії про нібито концепцію братерства між країнами можна прирівняти до братерства Каїна та Авеля, оскільки окупанти прийшли на українські землі лише вбивати та гвалтувати.

Міністр нагадав, що неможливо ставити обидві країни в один ряд, коли Росія виступає агресором, а Україна - жертвою агресії.

Позиція України полягає у тому, що усі тимчасово окуповані території повинні бути звільненні й територіальна цілісність країни - відновлена.

"Сумна правда полягає в тому, що час для цього широкого посередництва заради миру ще не настав, і причиною цього є президент Путін. День для великого посередництва прийде. І звичайно, якщо Святий Престол захоче відіграти свою роль, він це зробить", - заявив Кулеба.