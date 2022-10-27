Зрада та підривна діяльність. Нардепа Деркача заочно заарештували

Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував позафракційного народного депутата Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні за рахунок російських коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначимо, у повідомленні ім'я нардепа не вказується, проте епізоди справи говорять про те, що це Деркач. За рішенням суду, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, Деркач протягом 2019-2022 років отримав не менше 567 000 доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії, які платили йому за підривну діяльність проти України. Зокрема, за дискредитацію на міжнародній арені, погіршення відносин з США, а також за ускладнення інтеграції України до Європейського союзу та НАТО.

Деркач підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.