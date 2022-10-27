Зрада та підривна діяльність. Нардепа Деркача заочно заарештували

Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував позафракційного народного депутата Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні за рахунок російських коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Зазначимо, у повідомленні ім'я нардепа не вказується, проте епізоди справи говорять про те, що це Деркач. За рішенням суду, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За даними слідства, Деркач протягом 2019-2022 років отримав не менше 567 000 доларів від правоохоронних та розвідувальних органів Росії, які платили йому за підривну діяльність проти України. Зокрема, за дискредитацію на міжнародній арені, погіршення відносин з США, а також за ускладнення інтеграції України до Європейського союзу та НАТО.
Деркач підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.
Нагадаємо, у вересні Деркача оголосили у розшук.
З ним пов'язаний гучний епізод, коли 2020 року він оприлюднив записи телефонних розмов Петра Порошенка під час його перебування президентом з тодішнім віце-президентом США Джо Байденом. Американська сторона назвала його дії втручанням Росії в американські вибори та запровадила проти нього санкції.
Влітку 2021 року він потрапив під українські санкції.
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