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НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Андрея Деркача

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Киев, Пятница 16 сентября 2022 11:03
НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Андрея Деркача Фото: экс-нардеп Андрей Деркач (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Экс-нардепу Андрею Деркачу заочно сообщено о подозрении в госизмене и незаконном обогащении. Национальное антикоррупционное бюро объявило чиновника в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, народный депутат за 2019-2022 годы получил по меньшей мере 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины.

"Деньги он отрабатывал путем совершения различных действий, в том числе и в публичной плоскости, направленных на дискредитацию имиджа Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений между США и Украиной, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО", - рассказали в Бюро.

Дело Деркача

19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы. Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача.

Уже в августе 2021 года против Деркача ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Буквально через четыре месяца после полномасштабного вторжения России в Украину Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба России, в которую входил и сам Деркач.

О том, какую роль отыгрывал нардеп в агентурной сети, читайте в материале РБК-Украина.

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