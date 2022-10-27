Измена и подрывная деятельность. Нардепа Деркача заочно арестовали

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал внефракционного народного депутата Андрея Деркача, который подозревается в государственной измене и незаконном обогащении за счет российских средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Отметим, в сообщении имя нардепа не указывается, однако эпизоды дела говорят о том, что это именно Деркач. По решению суда, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным следствия, Деркач в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 000 долларов от от правоохранительных и разведывательных органов России, которые платили ему за подрывную деятельность против Украины. В частности, за дискредитацию на международной арене, ухудшение отношений с США, а также за осложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.
Деркач подозревается в государственной измене и незаконном обогащении.
Напомним, в сентябре Деркача объявили в розыск.
С ним связан громкий эпизод, когда в 2020 году он обнародовал записи телефонных разговоров Петра Порошенко в его бытность президентом с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. Американская сторона назвала его действия вмешательством России в американские выборы и ввела против него санкции.
Летом 2021 года он попал и под украинские санкции.
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