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СНБО вводит санкции против нардепа Деркача

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Киев, Пятница 20 августа 2021 18:27
СНБО вводит санкции против нардепа Деркача Фото: нардеп Андрей Деркач (Википедия)
Автор: Анастасия Рокитна

Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит санкции против народного депутата Андрея Деркача. Также вводят санкции против круга лиц, которые под санкциями США.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова после заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"Принято решение ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и круга лиц, которые под санкциями США ", - заявил Данилов.

Кто такой Андрей Деркач

19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы. Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача.

Внесен в персональный санкционный список США с формулировкой "российский агент с более чем десятилетним стажем".

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