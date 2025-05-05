"Зовсім інший технологічний рівень": експерт про збиття Су-30 над Чорним морем

"Збиття двох Су-30 в Чорному морі показало, що ми знаходимося на абсолютно різних технологічних рівнях. Наші проходи в Єлабугу, наші удари по іншим об'єктам, можна їх досить довго перераховувати. Супер захищений аеродром "Енгельс-2", який просто потрощили. Це ж все з однієї пісні, а пісня називається інший технологічний рівень", - заявив експерт.

Він додав, що Україна атакує ворога не великими гучними бомбардувальниками, а "малесенькими дрончиками на великих швидкостях", які дають їй великі переваги.

"Такі жирненькі дрончики з власними бомбами 250 кілограмів прилітають. Цей маленький цех, там в Єлабузі, щось там з ним сталося. Цікаво, наскільки довго вони зможуть його відновлювати. Подивимось", - сказав Криволап.

Історична подія

На думку експерта, фахівці зовсім не перебільшують, коли кажуть, що збиття Україною двох російських Су-30 - це історична, надзвичайна подія.

"Я вважаю, що це відповідні порівняння. Чому? Тому що це всьому світу, не тільки росіянам, всьому світу був показаний зовсім інший технологічний рівень ведення бойових дій і тактичного застосування тих спроможностей, які у нас є", - зазначив експерт.

Перше серйозне випробовування нових технологічних можливостей ЗСУ відбулося біля Криму, коли два російські гелікоптери 31 грудня минулого року були знищені, розповів Криволап.

Однак тоді, на його думку, росіяни не зрозуміли попередження, хоча два гелікоптери втратили, але не навчилися.

Чудово спланована операція

"Цього разу вони вирішили, що будуть використовувати Су-30 СМ. Це такий спеціальний штурмовий полк. Вони особливо не захищаються, у них стільки зброї, що вони такі хижаки, вони знищують все, вони все трощать, але виявилось, що вони жертви, а не хижаки", - зазначив Криволап.

Він додав, що це була чудово спланована операція, коли росіяни виявили дрон український, але засобів нормального ураження не мали.

"Вони намагалися за допомогою винищувачів вразити нашу лодку біля Зміїного, лодка маневрувала. На СУ-30 там два пілоти. один маневрує, а другий займається озброєнням. Але не допомогло їм, вони не змогли попасти, ми вийшли. Тобто інший технологічний рівень", - зауважив експерт.

Але найбільше його вразила реакція РФ на збиття їхніх двох літаків, яка вкотре показала справжнє обличчя ворога.

"Знаєте, що мене в цій історії більше за все здивувало? Це реакція росіян про цю атаку, те, що українці спостерігали двох пілотів, яких спасали після катапультування і не знищили. Тобто ми б точно знищили, кажуть росіяни. А українці якісь вони такі, ну якісь вони чи то інтелігентні, чи то цивілізовані люди", - резюмував Криволап.