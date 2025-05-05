"Совсем другой технологический уровень": эксперт о сбитии Су-30 над Черным морем

"Сбитие двух Су-30 в Черном море показало, что мы находимся на совершенно разных технологических уровнях. Наши проходы в Елабугу, наши удары по другим объектам, можно их достаточно долго перечислять. Супер защищенный аэродром "Энгельс-2", который просто разбили. Это же все из одной песни, а песня называется другой технологический уровень", - заявил эксперт.

Он добавил, что Украина атакует врага не большими громкими бомбардировщиками, а "маленькими дрончиками на больших скоростях", которые дают ей большие преимущества.

"Такие жирненькие дрончики с собственными бомбами 250 килограммов прилетают. Этот маленький цех, там в Елабуге, что-то там с ним произошло. Интересно, насколько долго они смогут его восстанавливать. Посмотрим", - сказал Криволап.

Историческое событие

По мнению эксперта, специалисты совсем не преувеличивают, когда говорят, что сбитие Украиной двух российских Су-30 - это историческое, чрезвычайное событие.

"Я считаю, что это соответствующие сравнения. Почему? Потому что это всему миру, не только россиянам, всему миру был показан совершенно другой технологический уровень ведения боевых действий и тактического применения тех возможностей, которые у нас есть", - отметил эксперт.

Первое серьезное испытание новых технологических возможностей ВСУ произошло возле Крыма, когда два российских вертолета 31 декабря прошлого года были уничтожены, рассказал Криволап.

Однако тогда, по его мнению, россияне не поняли предупреждения, хотя два вертолета потеряли, но не научились.

Прекрасно спланированная операция

"На этот раз они решили, что будут использовать Су-30 СМ. Это такой специальный штурмовой полк. Они особо не защищаются, у них столько оружия, что они такие хищники, они уничтожают все, они все крушат, но оказалось, что они жертвы, а не хищники", - отметил Криволап.

Он добавил, что это была прекрасно спланированная операция, когда россияне обнаружили дрон украинский, но средств нормального поражения не имели.

"Они пытались с помощью истребителей поразить нашу лодку возле Змеиного, лодка маневрировала. На СУ-30 там два пилота. один маневрирует, а второй занимается вооружением. Но не помогло им, они не смогли попасть, мы вышли. То есть другой технологический уровень", - отметил эксперт.

Но больше всего его поразила реакция РФ на сбитие их двух самолетов, которая в очередной раз показала истинное лицо врага.

"Знаете, что меня в этой истории больше всего удивило? Это реакция россиян об этой атаке, то, что украинцы наблюдали двух пилотов, которых спасали после катапультирования и не уничтожили. То есть мы бы точно уничтожили, говорят россияне. А украинцы какие-то они такие, ну какие-то они то ли интеллигентные, то ли цивилизованные люди", - резюмировал Криволап.