UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

"Зовсім інший підхід": Вучич пригрозив жорсткими діями проти сербських протестувальників

Фото: президент Сербії Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Сербії Александар Вучич заявив про наміри сербського уряду вжити "жорстких заходів" для придушення протестів, які охопили країну через трагедію в Нові-Саді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вучича для ЗМІ.

Вучич пообіцяв, що сербський уряд найближчим часом вживе дуже рішучих заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію та припинити будь-які заворушення в країні.

Президент Сербії також анонсував "зовсім інший підхід" до протестувальників у порівнянні із тим, що було раніше. За його словами, спочатку буде відчуття, що влада відступає перед протестами, але це зміниться "конкретними рішучими діями".

"Найближчими три-чотири дні ви побачите наші, можливо, несподівані рішення, а після цього дуже рішучі дії. Ми використаємо все, що маємо, щоб повернути порядок, мир і законність у нашій країні, і ми це зробимо", - заявив він.

Нагадаємо, що масові протести у Сербії активізувалися у вівторок, 12 серпня. Протести охопили в тому числі Белград, столицю країни. За інформацією ЗМІ, тільки за 12, 13 та 14 серпня під час зіткнень постраждали 27 поліцейських та близько 80 цивільних осіб, 47 людей затримали. А станом на ранок 17 серпня рахунок постраждалих під час протестів пішов на сотні людей.

Студентські протести в Сербії почалися у листопаді 2024 року після того, як у північному місті Нові-Сад обвалився навіс залізничного вокзалу, внаслідок чого загинули 16 осіб. Це викликало бурхливі звинувачення в корупції у державних інфраструктурних проєктах.

Нещодавно сербський суд арештував 13 осіб, що підозрювалися у справі про обвал навісу на вокзалі міста Нові Сад. Серед них - два колишніх міністри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербія