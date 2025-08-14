У Сербії активізувалися протести: в Белграді поліція розігнала мітингувальників (відео)

У Сербії тривають антиурядові акції протесту. В столиці Белграді та низці інших міст поліцейський спецназ жорстко розігнав мітингувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Протести у країні активізувалися у вівторок, 12 серпня. Противники і прихильники сербського уряду зійшлися в протистоянні після більш ніж дев'яти місяців безперервних протестів проти популістського президента Олександра Вучича.

Сутички почалися у Врбасі, на північний захід від столиці Белграда, де поліція розділила дві групи біля місцевого офісу правлячої Сербської прогресивної партії.

Комісар поліції Драган Василєвич заявив державній телекомпанії RTS, що протестувальники "прийшли, щоб напасти" на прихильників правлячої партії біля її офісу. Правоохоронці затримали кількох осіб.

У середу ввечері прихильники президента й антиурядові демонстранти кидали одне в одного сигнальні ракети та інші предмети в північному місті Нові-Сад, що змусило поліцію втрутитися.

Тисячі людей зібралися на протести в інших частинах країни, переважно біля місцевих штаб-квартир партії Вучича.

Поліція розминала натовп у місті Кралево, протести також відбулися в південному місті Ніш та у центральних містах Чачак і Крагуєвац.

У Белграді поліція розігнала антиурядових демонстрантів в одному з районів та використала для цього сльозогінний газ.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що в ніч на четвер у протестах в Сербії постраждали понад 60 мітингувальників та 16 поліцейських.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич закликав до "відновлення правопорядку", а Вучич назвав антиурядових демонстрантів "бандитами", що є звичним для уряду способом характеристики опонентів.