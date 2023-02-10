Зосередиться на паливному фронті. Кабмін звільнив першого замглави Мінекономіки

Рішення про звільнення було прийнято на засіданні уряду у п'ятницю, 10 лютого.

Сам Кудіна, на своїй сторінці у Facebook, також відреагував на звільнення з посади. Він заявив, що радий був бути у команді Міністерства економіки.

"Однозначно, це був найбільш напружений час за весь час моєї кар‘єри. Тоді, восени 2021 року, я навіть не міг собі уявити, що згодом цілий рік буду займатися військовою економікою", - написав він.

Окрім цього Кудіна заявив, що відтепер зосередиться на паливному фронті. Він зауважив, що ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії робив все, щоб Україна була з паливом.

"Тоді мало хто вірив що таке взагалі можливе, але Україна стала першою країною в Європі, яка повністю відмовилася від пального з РФ та Білорусі, це при тому, що постачання з того напрямку мали абсолютне домінування у структурі імпорту", - написав він.

Також відомо, що місце першого заступника міністра економіки займе Олексій Соболев.Наразі він займає посаду заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. У 2015-2016 роках він був радником міністра інфраструктури України. А зараз являється директором ДП "Прозорро.Продажі".