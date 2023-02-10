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Сосредоточится на топливном фронте. Кабмин уволил первого замглавы Минэкономики

Фото: Кудин Денис Игоревич (facebook.com/denis.kudin)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя Министра экономики Украины Кудина Дениса Игоревича.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на Telegram представителя Кабмина в ВР Тараса Мельничука.

Решение об увольнении было принято на заседании правительства в пятницу, 10 февраля.

Сам Кудина, на своей странице в Facebook , также отреагировал на увольнение с должности. Он заявил, что рад быть в команде Министерства экономики.

"Однозначно, это было самое напряженное время за все время моей карьеры. Тогда осенью 2021 года я даже не мог себе представить, что впоследствии целый год буду заниматься военной экономикой", - написал он.

Кроме этого Кудина заявил, что теперь сосредоточится на топливном фронте. Он отметил, что еще с первых дней полномасштабного вторжения России делал все, чтобы Украина была с топливом.

"Тогда мало кто верил, что такое вообще возможно, но Украина стала первой страной в Европе, которая полностью отказалась от горючего из РФ и Беларуси, это при том, что поставки с того направления имели абсолютное доминирование в структуре импорта", - написал он.

Также известно, что место первого замминистра экономики займет Алексей Соболев. Сейчас он занимает должность замминистра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. В 2015-2016 он был советником министра инфраструктуры Украины. А сейчас является директором ГП "Прозорро.Продажи".

Напомним, что государственный бюджет Украины хранит уже 17 млрд. гривен арестованных российских активов, которые запланировано направить на восстановление инфраструктуры страны.

На днях РБК-Украина сообщало, что правительство Украины назвало основные приоритеты программы быстрого обновления.

Недавно РБК-Украина сообщало, что экономика Украины по итогам 2022 года сократилась более чем на 35% из-за полномасштабного российского вторжения. Ежемесячный дефицит бюджета страны оценивается в 5 млрд. долларов.

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