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Зосередились на російських танках і ББМ. Федоров розповів про досягнення "Армії дронів"

Понеділок 09 жовтня 2023 15:04
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Зосередились на російських танках і ББМ. Федоров розповів про досягнення "Армії дронів" Ілюстративне фото: Армія дронів уразила 66 російських танків і ББМ за тиждень (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові уразили 66 російських танків і броньованих машин за допомогою безпілотників минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Він зазначив, що минулого тижня українські військові сконцентрувалися на демілітаризації танків і броньованих машин росіян. Вони уразили 66 одиниць.

За словами Федорова, кожне ураження важкої техніки конвертується в мільйонні втрати для бюджету країни-агресора.

Також серед ураженого - 91 опорний пункт, 30 гармат, 26 вантажівок та багато іншого.

Дрони для українських військових

Українські військові регулярно отримують безпілотники в рамках проєкту "Армія дронів".

Так, наприкінці вересня на фронт відправили понад 1 700 дронів, у тому числі й секретні БПЛА, які вже показали результати на полі бою.

Також зазначимо, що українські бійці мають отримати майже дві тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. Вони допоможуть проводити розвідку та визначати цілі для ударів.

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