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Сосредоточились на российских танках и ББМ. Федоров рассказал о достижениях "Армии дронов"

Понедельник 09 октября 2023 15:04
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Сосредоточились на российских танках и ББМ. Федоров рассказал о достижениях "Армии дронов" Иллюстративное фото: Армия дронов поразила 66 российских танков и ББМ за неделю (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные поразили 66 российских танков и бронированных машин с помощью беспилотников на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Он отметил, что на прошлой неделе украинские военные сконцентрировались на демилитаризации танков и бронированных машин россиян. Они поразили 66 единиц.

По словам Федорова, каждое поражение тяжелой техники конвертируется в миллионные потери для бюджета страны-агрессора.

Также среди пораженного - 91 опорный пункт, 30 орудий, 26 грузовиков и многое другое.

Дроны для украинских военных

Украинские военные регулярно получают беспилотники в рамках проекта "Армия дронов".

Так, в конце сентября на фронт отправили более 1 700 дронов в том числе и секретные БПЛА, которые уже показали результаты на поле боя.

Также отметим, что украинские бойцы должны получить около двух тысяч беспилотников с искусственным интеллектом. Они помогут проводить разведку и определить цели для ударов.

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