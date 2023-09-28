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Українським військовим на фронт передали секретні дрони, - Федоров

Четвер 28 вересня 2023 15:38
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Українським військовим на фронт передали секретні дрони, - Федоров Ілюстративне фото: українським військовим на фронт передали секретні дрони (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники отримають секретні дрони, які вже показали результативність на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова у Telegram.

За словами чиновника, в рамках ініціативи Армія дронів бійцям ЗСУ відправили понад 1700 безпілотників. Зокрема, це ударні Vampire, FPV-дрони Phoenix, швидкісні Penguin, Avenger, Mavic та Matrice.

"Передаємо також секретних птахів, які вже показали результати на полі бою. Скоро їхню роботу відчують на собі окупанти, а ви дізнаєтеся про це з новин", - уточнив Федоров.

Він додав, що дрони допоможуть Силам оборони проводити розвідку, знищувати ворожу техніку та рятувати життя наших воїнів. Лише минулого місяця українським операторам БПЛА вдалося вразити 780 одиниць техніки.

Армія дронів

Армія дронів - проект ініціативи United 24, в рамках якого проводиться збір коштів для закупівлі дронів для українських військових.

Також завдяки ініціативі в Україні запустили ударні роти безпілотників. Планується запустити 60 таких рот.

Нещодавно Армія дронів встановила новий рекорд за кількістю знищеної техніки росіян за тиждень. Бійцям ЗСУ вдалося вразити 205 одиниць різної ворожої техніки.

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