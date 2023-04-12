ua ru
Ср, 12 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зоряна команда з черговим рекордом очолила топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Бостон, Середа 12 квітня 2023 10:54
Зоряна команда з черговим рекордом очолила топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Бостонці святкують новий успіх (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги віддав першу сходинку хіт-параду чергового ігрового дня регулярного чемпіонату цілій команді – "Бостон Брюїнз", яка оновила рекорд за набраними очками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Підопічні Джима Монтгомері здобули яскраву перемогу над "Вашингтоном" (5:2). На домашньому льоду шайбами в складі "Брюїнз" відзначилися Маршан, Бертуцці, Носек, Гетевей та Дебрюск.

Черговий тріумф дозволив "Бостону" встановив новий рекорд НХЛ за очками в сезоні – 133 пункти. Попереднє досягнення належало "Монреалю". Легендарні "Канадієнс" здобули 132 бали за 80 матчів регулярного сезону 1976/77. Зрештою, тоді найтитулованіший клуб ліги здобув Кубок Стенлі.

Символічно, що останній поєдинок регулярки нинішньго сезону "Брюїнз" зіграють саме проти "Монреаля" на виїзді. Матч запланований на вечір 13 квітня за тамтешнім часом. "Бостон" достроково виграв Атлантичний дивізіон, а "Канадієнс" завершують кампанію аутсайдером.

Доповнили топ-3 зірок вечора вінгер "Торонто" Вільям Нюландер і воротар "Чикаго" Петр Мразек. Перший закинув шайбу та віддав 2 асисти в протистоянні з "Тампою-Бей" на виїзді (4:3). Натомість другий виконав 38 сейвів і допоміг несподівано здолати "Піттсбург" у гостях (5:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

Зоряна команда з черговим рекордом очолила топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, раніше "Бостон" оновив рекорд НХЛ за перемогами завдяки хет-трику Пастрняка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Комендантська година на Великдень: які обмеження будуть в областях
Комендантська година на Великдень: які обмеження будуть в областях
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно