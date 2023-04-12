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Звездная команда с очередным рекордом возглавила топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Бостон, Среда 12 апреля 2023 10:54
Звездная команда с очередным рекордом возглавила топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Бостонцы празднуют новый успех (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги отдал первую строчку хит-парада очередного игрового дня регулярного чемпионата целой команде – "Бостон Брюинз", обновившей рекорд по набранным очкам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Подопечные Джима Монтгомери одержали яркую победу над "Вашингтоном" (5:2). На домашнем льду шайбами в составе "Брюинз" отличились Маршан, Бертуцци, Носек, Хэтэуэй и Дебрюск.

Очередной триумф позволил "Бостону" установить новый рекорд НХЛ по очкам в сезоне – 133 пункта. Предыдущее достижение принадлежало "Монреалю". Легендарные "Канадиенс" завоевали 132 балла в 80-ти матчах регулярного сезона 1976/77. В конце концов, тогда самый титулованный клуб лиги выиграл Кубок Стэнли.

Символично, что последний поединок регулярки нынешнего сезона "Брюинз" сыграют именно против "Монреаля" на выезде. Матч запланирован на вечер 13 апреля по местному времени. "Бостон" досрочно выиграл Атлантический дивизион, а "Канадиенс" завершают кампанию в качестве аутсайдера.

Дополнили топ-3 звезд вечера вингер "Торонто" Вильям Нюландер и вратарь "Чикаго" Петр Мразек. Первый забросил шайбу и отдал 2 ассиста в противостоянии с "Тампой-Бэй" на выезде (4:3). Второй же сделал 38 сэйвов и помог неожиданно одолеть "Питтсбург" в гостях (5:2).

Все результаты вечера в НХЛ:

Звездная команда с очередным рекордом возглавила топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

К слову, ранее "Бостон" обновил рекорд НХЛ по победам благодаря хет-трику Пастрняка.

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