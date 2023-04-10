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"Бостон" із хет-триком лідера команди оновив рекорд НХЛ за перемогами

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Філадельфія, Понеділок 10 квітня 2023 12:26
"Бостон" із хет-триком лідера команди оновив рекорд НХЛ за перемогами Фото: Давід Пастрняк тричі покарав оборону "Філадельфії" (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорців

Виїзна перемога над "Філадельфією Флаєрс" у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги стала особливої для "Бостон Брюїнз". Команда зі столиці штату Массачусетс встановила рекорд за кількістю перемог у сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter ліги.

"Брюїнз" зуміли перестріляти пенсильванців на виїзді (5:3). Трьома шайбами в складі "Бостона" відзначився Давід Пастрняк, а ще по голу оформили Чарлі Койл і Павел Заха.

Для "Брюїнз" ця перемога стала 63-ю у регулярній першості сезону 2022/23. Цей показник – новий рекорд ліги. "Бостон" здобув 6 перемог поспіль і достроково гарантував перше місце в Атлантичному дивізіоні та Східній конференції. Команда під керівництвом Джима Монтгомері набрала вже 131 очко.

Окрім того, персональне досягнення підкорилося і Пастрняку. Чех тепер оформив 60 шайб у нинішньому сезоні. Він став усього другим хокеїстом в історії "Брюїнз", який підкорив цей рубіж. Першим був дворазовий володар Кубка Стенлі з "Бостоном" Філ Еспозіто (сезони 1970/71, 1971/72, 1973/74, 1974/75).

Бостонці ще матимуть нагоду покращити рекорд перемог. До кінця регулярної першості "Брюїнз" зіграють ще два матчі – проти "Вашингтона" (12 квітня) та "Монреаля" (14 квітня).

До слова, раніше "Сіетл" уперше в історії франшизи пробився в плей-офф сезону.

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